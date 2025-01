Stand: 16.01.2025 18:43 Uhr Ahlbeck: Historische Uhr wird restauriert

Die historische Uhr in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht vorübergehend nicht mehr an ihrem üblichen Platz auf der Promenade. Donnerstagmorgen wurde die Säulenuhr abmontiert und nach Berlin verfrachtet. Hier soll sie restauriert werden und ihr originales Erscheinungsbild zurückerhalten, heißt es von der Gemeinde Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Ursprünglich stammt die Uhr aus dem Jahr 1911. Sie soll auch ihre ursprüngliche Farbe wiederbekommen. Die Umbauarbeiten sind bis Juli angesetzt. Danach soll die historische Uhr in neuem Glanz wieder an ihren bekannten Ort nach Ahlbeck zurückkehren.

