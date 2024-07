Stand: 26.07.2024 14:30 Uhr 23. Usedom Beachcup

An diesem Wochenende läuft in Karlshagen wieder der Usedom Beachcup. Bis Sonntag treten rund 1400 Sportlerinnen und Sportler beim größten Beachvolleyballturnier der Welt an - auf 95 Feldern in sieben Wettbewerben. Erwartet werden rund 35.000 Zuschauer.

Nach Angaben der Veranstalter war das Turnier nach Öffnung des Onlineportals innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht. Am Start sind Sportlerinnen und Sportler aus allen Bundesländern und aus Europa, zudem Gast-Spieler aus Südafrika, Hong-Kong, Argentinien und den USA. Der Zutritt zum Eventgelände am Sportstrand von Karlshagen ist wie in den Jahren zuvor kostenlos. Die Spiele werden in diesem Jahr auch im Internet übertragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald