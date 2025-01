Stand: 06.01.2025 14:26 Uhr Zigarettenautomat in Warnemünde gesprengt

In den frühen Morgenstunden haben bislang unbekannte Täter in Rostock-Warnemünde an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/ Wiesenweg einen Zigarettenautomaten gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Der geschätzte Schaden liegt bei 6.000 Euro. Nach ersten Einschätzungen sind auch Zigaretten gestohlen worden. Die Tat sich soll gegen 02:10 Uhr ereignet haben. Zeugen beobachteten unmittelbar nach der Detonation drei dunkel gekleidete Personen, die sich Richtung Gewettstraße/ Am Markt entfernt haben sollen. Einer der Tatverdächtigen soll eine helle Hose getragen haben. Trotz des Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen konnten keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock