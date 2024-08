Stand: 27.08.2024 18:22 Uhr Zehn Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Güstrow

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen wollen in Güstrow (Landkreis Rostock) Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden. Sie wollen die Nachfolge des amtierenden Stadtoberhaupts Arne Schuldt (parteilos) antreten, der nach 21 Jahren im Amt nicht erneut antritt. Die berufliche Bandbreite der Bewerber und Bewerberinnen um den Chefposten im Güstrower Rathaus ist vielseitig: Clown, Justizbeamter, Raumpfleger, Unternehmer. Der jüngste Kandidat wäre bei Amtsantritt 20 Jahre alt, der älteste 64. Ihr neues Stadtoberhaupt wählen die Güstrower am 10. November.

Vier Parteien und sechs Einzelbewerber

Acht Männer und zwei Frauen hatten bis zum Ende der Frist ihre Unterlagen vollständig bei Wahlleiterin Julia Schlesiger eingereicht: Cornelia Rosentreter (parteilos, tritt für die CDU an), Peter Spanowski (AfD), Stefan Höpner (SPD), Sascha Zimmermann (FDP) sowie die Einzelbewerberinnen und Bewerber Feyco Feenders, Christiane Held, Julia Krumm, Mario Lenz und Kevin Sell. Eine weitere Person hat noch keine Freigabe für die Weitergabe des Namens an die Presse erteilt. Zwei weitere Interessenten hatten nicht alle erforderlichen Unterlagen zum Fristende und eingereicht und werden nicht berücksichtigt. Der Gemeindewahlausschuss trifft sich am 12. September, um über die Zulassung der verbleibenden Bewerberinnen und Bewerber zu entscheiden.

