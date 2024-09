Stand: 11.09.2024 15:32 Uhr Wer hat seinen Ehering verloren, fragt der Landkreis Rostock

Da staunten die Mitarbeitenden des Landkreises Rostock nicht schlecht, als sie bei einer Baubegehung der Brücke in Scharstorf an der Kreisstraße 19 den Ring gefunden haben. Er ist von innen vergoldet, von außen mit der Inschrift "Forever Love" graviert und der Größe nach mutmaßlich ein Herrenring. Wer diesen Ring an seinem Finger vermisst, kann sich gern beim Landkreis melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.09.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock