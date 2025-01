Stand: 27.01.2025 17:39 Uhr Weitere Auszeichnung für Bio-Hof in Zepelin

Das Bio-Agrarunternehmen Mühlenhof Zepelin (Landkreis Rostock) wurde auf der Grünen Woche in Berlin gleich zweimal ausgezeichnet. Einmal als Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs Ökologischer Landbau. Und dann auch auf Landesebene für die Angebotsvielfalt. Insgesamt waren acht Aussteller aus dem Landkreis Rostock auf der größten Agrar- und Ernährungsmesse vertreten. Die Unternehmen ziehen eine positive Bilanz. Sie konnten zahlreiche Kontakte mit Händlern knüpfen, die neu vorgestellte Produkte mit in ihre Angebotspalette aufnehmen wollen. Die Vertreter aus dem Landkreis haben die gesamte Bandbreite an Lebens- und Genussmitteln präsentiert: Von Fisch über Schokolade, Eiern, Eis bis hin zu Spirituosen. Zugleich hat sich die Region mit dem Mecklenburger Parkland in der Mecklenburgischen Schweiz mit seinen zahlreichen Gutshäusern und Gärten auch als Anziehungspunkt für Touristen empfohlen. Der Landkreis selbst hatte auf einen Messeauftritt verzichtet.

