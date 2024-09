Stand: 06.09.2024 11:39 Uhr Warnung für Teterow: Falsche Polizisten am Telefon

Die Polizei warnt aktuell vor Betrugsanrufen in der Region Teterow (Landkreis Rostock). Demnach geben sich die Betrüger als Polizisten aus und behaupten, es habe in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben. Dann fragen sie, ob man Schmuck oder Wertgegenstände zuhause habe. Die zuständige Polizeiinspektion rät dazu, keine Informationen am Telefon herauszugeben und im Zweifelsfall selbst die 110 zu wählen.

