Warnemünde: Segelclub feiert 100. Geburtstag

Als der WSC am 25. Januar 1925 gegründet wurde, steckte der Segelsport auf der Ostsee noch in den Kinderschuhen. Doch bereits im Juli 2026 wurden vor Warnemünde die ersten Verbandswettfahrten ausgerichtet. Damals bereits in der Regie des jungen Vereins. Auch die kaiserliche Segelyacht „Meteor“ nahm damals an den Regatten teil. Und so gelten diese Verbandswettfahrten als der Grundstein für die Warnemünder Woche. Schon in den Clubanfängen war der Nachwuchs mit einer Kinder- und Jugendabteilung (KJA) aktiv vertreten. In den 50er Jahren kam dann auch der erste "Optimist" aus Dänemark über den WSC nach Deutschland und löste in beiden Teilen Deutschlands eine neue Welle der Segelbegeisterung unter Kindern aus. Heute hat der WSC 200 Mitglieder – davon sind knapp 50 Kinder und Jugendliche. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Verein im 100. Gründungsjahr mit dem Bau seines neuen Vereinsgebäudes beginnen. Geplante Kosten 1,2 Millionen Euro.

