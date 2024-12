Stand: 15.12.2024 10:26 Uhr Verein sammelt in Rostock vier Tonnen Müll

Der Verein "Rostock Müllfrei" zieht eine erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2024. Bei zehn Sammelaktionen wurden im Stadtgebiet mehr als vier Tonnen Müll aus der Natur, von Straßen und aus Gewässern gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt. Es war die größte Müllmenge seit Gründung des Vereins 2021. 466 Freiwillige haben sich an den Sammelaktionen beteiligt. Das hat der Verein am Sonnabend mitgeteilt. "Rostock Müllfrei" will auch in den kommenden Jahren mit neuen Mitgliedern und Strukturen weiterhin das Ziel einer sauberen Stadt Rostock anstreben und über Müll und Müllvermeidung aufklären. Die erste Sammelaktion ist im Januar im Raum Dierkow und Toitenwinkel geplant. Für sein Engagement wurde der Verein im Juni auch mit dem Rostocker Umweltpreis ausgezeichnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock