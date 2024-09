Stand: 19.09.2024 11:01 Uhr Theater Güstrow feiert ersten Sanierungserfolg

Die komplette Sanierung des Barlach-Theaters in Güstrow wird mehr als 12 Millionen Euro kosten. Die Stadt allein kann das nicht finanzieren und will nach einer Entscheidung der Stadtvertretung Fördergelder beantragen. Der Verein der Freunde und Förderer des Theaters ist seinerseits bereits aktiv geworden. Er hat Stuhlpaten gesucht und gefunden. Für 250 Euro konnten Spender einen Platz im Theater neu beziehen lassen. Mehrere hundert Theaterfreunde, Firmen und Vereine haben gespendet. So kamen rund 100.000 Euro zusammen. Eine Spezialfirma hat die Theatersitze während der Spielzeit-Pause ausgebaut, neu bezogen und wieder eingebaut. Außerdem wurde im Saal des Barlach-Theaters neues Parkett verlegt. Am Donnerstagabend wird dieser erste Erfolg mit einer Gala für die Spender gefeiert.

