Sturm: Keine Fähren zwischen Rostock und Gedser

Die Fährreederei Scandlines hat wetterbedingt am Neujahrstag mehrere Abfahrten für die Verbindung zwischen Rostock und dem dänischen Gedser abgesagt. Betroffen sind insgesamt acht Abfahrten: Ab Rostock um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr. Ab Gedser fallen am 1. Januar die Abfahrten um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr aus. Grund seien stürmische Winde und der niedrige Wasserstand, teilte Scandlines mit. Die Reederei empfahl, auf die Linie zwischen Puttgarden und Rødby auszuweichen. Dort verkehrten die Fähren planmäßig. Auf der Linie Rostock-Gedser werde der Betrieb voraussichtlich am 1. Januar ab Rostock um 20.15 Uhr und ab Gedser um 20:15 Uhr wieder aufgenommen.

