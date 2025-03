Stand: 29.03.2025 21:30 Uhr Seawolves sorgen gegen Ulm für Überraschung

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves für eine große Überraschung gesorgt. Die Mecklenburger haben vor 4.330 Zuschauern in der heimischen Stadthalle den Tabellenzweiten Ratiopharm Ulm am Sonnabendabend mit 85:67 (40:21) besiegt. Es war der zweithöchste Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Die Rostocker hatten das Spiel von Beginn an im Griff. Wenig Fehler, viele Balleroberungen nach Fehlwürfen und eine gute Abwehr waren der Schlüssel zum Erfolg. Schon zur Halbzeit lagen die Rostocker mit 19 Punkten vorne, ehe Ulm etwas besser seinen Rhythmus fand. Doch die Seawolves ließen nichts mehr anbrennen. Angeführt vom herausragenden Nijal Pearson, der mit 27 Punkten seinen Bundesliga-Bestwert erzielte, feierten die Seawolves ihren zwölften Sieg im 24. Saisonspiel. In der Tabelle klettert die Mannschaft von Trainer Przemysław Frasunkiewicz von Rang 14 auf Platz 10.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 29.03.2025 | 20:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock