Stand: 07.12.2024 09:37 Uhr S-Bahn Rostock-Warnemünde fährt ab Montag wieder

Bei der S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde kehrt wieder Normalität ein. Der Grund für die Sperrung waren Bauarbeiten am Stellwerk in Rostock-Bramow. Das soll langfristig auf digitale Stellwerkstechnik umgestellt werden. Die Sperrung wurde auch genutzt, um Bauarbeiten an der Goetheplatzbrücke durchzuführen. Zwei Wochen lang fuhren deswegen keine S-Bahnen im Rostocker Stadtgebiet. Bei den Bussen, die als Ersatz unterwegs waren, kam es oft zu leichten Verspätungen. Die Sperrung der Strecke zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde wird in der Nacht von Sonntag zu Montag aufgehoben. Alle S-Bahnen und Fernzüge fahren dann wieder nach Fahrplan.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock