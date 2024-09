Stand: 04.09.2024 17:38 Uhr Rostocker Neptunschwimmhalle öffnet mit Einschränkungen wieder

Mit dem Schulbeginn im Land sind auch die Rostocker Schwimmhallen in die neue Saison gestartet. Das Hallenschwimmbad Neptun in der Gartenstadt öffnet allerdings mit Einschränkungen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten bleibt die 25-Meter-Halle bis zum 10. November gesperrt. Auch in der 50-Meter-Halle findet das öffentliche Schwimmen zu eingeschränkten Zeiten statt. In der Lehrschwimmhalle bleiben die Zeiten unverändert. Das Frauenschwimmen entfällt während der Baumaßnahmen ganz. Auch im kommenden Jahr sind in der Neptunschwimmhalle umfangreiche Sanierungen geplant. Die Schwimmhalle im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf konnte geplante Arbeiten in der Sommerpause abschließen. Dort haben Handwerker und Reinigungskräfte Becken, Umkleiden und Saunen geputzt, Ventile überprüft und Leitungen gespült.

