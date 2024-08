Stand: 12.08.2024 11:29 Uhr Rostocker Komponistenviertel: Bauarbeiten in vier Straßen

Im Rostocker Komponistenviertel bekommen gleich vier Straßen neue Fahrbahndecken. Deshalb kommt es bis Ende August zu zeitweisen Vollsperrungen einzelner Bauabschnitte, heißt es aus dem Tiefbauamt. Zunächst erfolgen die Straßenbauarbeiten in der Sebastian-Bach-Straße und in der Mozartstraße. Danach wird die Straßendecke in der Tschaikowskistraße und im Anschluss die Fahrbahn der Händelstraße erneuert. Während der Bauarbeiten fallen einige Parkplätze im Komponistenviertel weg. Die Busse fahren wie gewohnt.

