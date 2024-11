Stand: 05.11.2024 07:45 Uhr Rostocker Hafen: Wie geht es weiter mit Öltanker "Annika"?

Noch liegt das havarierte Tankschiff "Annika" im Rostocker Hafen. Wie Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau auf NDR Anfrage sagte, soll es in den kommenden zwei Monaten eine Brandschadensanierung an Bord geben. Zeitgleich suche der Schiffseigner nach einer Reparaturwerft. Erst wenn sich die Versicherer des Tankers hinsichtlich der Ladung einigen können, sollen die rund 800 Tonnen Schweröl abgepumpt werden, so Zachau. Das werde im Hafen von Schiff zu Schiff erfolgen. Der Tanker war am 11. Oktober auf der Ostsee vor Heiligendamm in Brand geraten und nach ersten Löscharbeiten in den Überseehafen geschleppt worden.

