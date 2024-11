Stand: 18.11.2024 17:40 Uhr Rostocker Behördenzentrum: Erstes Landesamt eingezogen

Das erste Landesamt ist in das neue Behördenzentrum in der Rostocker Innenstadt eingezogen: das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern. Die knapp 110 Beschäftigten haben ihren Sitz an der Jägerbäk verlassen und ihre Arbeit in der Blücherstraße aufgenommen. "Damit hat die Zeit der Provisorien ein Ende", sagt der Direktor des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, René Firgt. Das Behördenzentrum sei ein moderner Arbeitsplatz. Die bekannten Telefonnummern der Behörde gelten weiterhin.

