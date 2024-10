Stand: 09.10.2024 14:04 Uhr Rostock: Südstadtklinik will Rheumakranke besser versorgen

Die Südstadtklinik Rostock bietet als erste in Mecklenburg-Vorpommern eine interdisziplinäre Fachsprechstunde für Menschen an, die an Rheuma leiden. Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen vernetzen sich dafür miteinander. Rheuma gilt als eine sehr komplexe Krankheit, die sich unterschiedlich auswirken kann. Dazu bietet die Südstadtklinik Betroffenen einen Informationstag am Donnerstag, 10. Oktober 2024 von 14 Uhr bis 18 Uhr an. Neben der neuen Rheuma-Sprechstunde geht es auch um Themen wie Nahrungsergänzungsmittel und sozialrechtliche Hilfen.

