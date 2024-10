Stand: 14.10.2024 08:39 Uhr Rostock: Straßenbahn-Verkehr weiter unterbrochen

In der Rostocker Innenstadt bleibt der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Seit Freitagabend gibt es Bauarbeiten am Holbeinplatz. Darum fahren seit dem keine Bahnen zwischen dem RSAG-Betriebshof und dem Doberaner Platz. Ursprünglich sollten die Arbeiten in der vergangenen Nacht beendet sein. Allerdings habe sich erst im Laufe der Arbeiten herausgestellt, dass die Sanierung umfangreicher erfolgen müsse, so eine RSAG-Sprecherin am Montagmorgen. Am Holbeinplatz sollte der Untergrund der Gleise erneuert werden, weil bei Starkregen das Wasser schlecht abläuft.

Alternative: S-Bahn bis Parkstraße nutzen

Auch zum Wochenstart fahren daher keine Straßenbahnen zwischen Betriebshof und Doberaner Platz.

Straßenbahnen, die aus dem Nordwesten Rostocks (Lichtenhagen, Evershagen, etc.) kommen, enden am RSAG-Betriebshof (Heinrich-Schütz-Straße). Aus Richtung Innenstadt kommend fahren alle Straßenbahnen bis zum Doberaner Platz, Parkstraße und wenden am Platz der Jugend. Die RSAG hat als Ersatz Busse eingesetzt. Fahrgäste werden gebeten, mit der S-Bahn bis zur Haltestelle Parkstraße zu fahren und dann in die Straßenbahn umzusteigen. Laut der Sprecherin hofft die RSAG, dass die Straßenbahnen zum Dienstag in Rostock wieder planmäßig fahren können.

