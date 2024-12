Rostock Seawolves gewinnen Nordduell gegen die Hamburg Towers Stand: 27.12.2024 05:54 Uhr Endstand 92:78 - Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihre Negativ-Serie in der Bundesliga am Donnerstag beendet.

Die Rostock Seawolves haben das Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit den Hamburg Towers für sich entschieden. Die Mecklenburger setzten sich am Donnerstagabend mit 92:78 (50:43) gegen das Team von Coach Benka Barloschky durch und überholten die Hamburger im Klassement. Gut 4.800 Zuschauer verfolgten das Spiel in der ausverkauften Rostocker Stadthalle. Für die Seawolves ist es der fünfte Erfolg im zwölften Spiel.

Seawolves starten stark in die Partie

Die Rostocker dominierten bereits das erste Viertel. In der Anfangsphase landeten vier von fünf Dreierwürfen im Korb der Veolia Towers Hamburg. Die wiederum hatten Probleme, ihre Angriffe erfolgreich zu Ende zu bringen. So führten die Seawolves nach zehn Minuten schon mit 30:20. Im zweiten Abschnitt schien sich das Blatt dann zu wenden. Die Towers verkürzten zwischenzeitlich auf 34:35, danach aber setzte sich Rostock wieder etwas ab. Nach dem Seitenwechsel zogen die Seawolves nach einer 9:0-Serie weiter davon und sorgten damit für die Vorentscheidung. Hamburg gelang es danach nicht mehr, offensiv mehr Druck aufzubauen. D'Shawn Schwartz war mit 20 Punkten erfolgreichster Rostocker Werfer. Für die Towers traf Brae Ivey am häufigsten (18).

