Stand: 11.03.2025 12:37 Uhr Rostock: Schwarzfahrer beißt Polizisten in den Oberschenkel

Als am Montagabend Fahrkartenkontrolleure zwei Schwarzfahrer in einer Rostocker Straßenbahn aufforderten auszusteigen, fingen die Männer an, die Kontrolleure zu schlagen und zu schubsen. Zunächst konnten die beiden fliehen. Als die herbeigerufene Polizei sie wenig später stellte, biss einer der Schwarzfahrer einem Beamten in den Oberschenkel. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in der Tasche des 33-jährigen Schwarzfahrers Diebesgut, so die Polizei. Er kam in Gewahrsam. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen räuberischer Erpressung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Diebstahl aufgenommen. Der zweite Tatverdächtige verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen kooperativ, so eine Sprecherin. Auch gegen den 40-Jährigen ist eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung aufgenommen worden.

