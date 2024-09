Stand: 26.09.2024 07:00 Uhr Rostock: Prozess wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs

In Rostock beginnt am Donnerstag der Prozess am Landgericht Rostock gegen einen 33-jährigen Deutschen. Ihm wird mehrfacher sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der Mann soll im Zeitraum von 2008 bis 2015 als Jugendlicher in Rostock und Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in insgesamt fünf Fällen teils schweren sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen begangen haben. Weil die Taten schon so lange zurück lägen, sitze der Angeklagte nicht in Untersuchungshaft, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock. Da er im Tatzeitraum minderjährig war, gelte möglicherweise das Jugendstrafrecht. Ein Strafmaß sei daher noch nicht abzuschätzen. Vier Verhandlungstage sind bisher angesetzt. Ein Urteil könnte es voraussichtlich Mitte Oktober geben.

