Stand: 21.10.2024 16:31 Uhr Rostock: Parkhaus am Holbeinplatz wird größer als erwartet

Am Holbeinplatz in Rostock soll ein neues Parkhaus entstehen. Doch wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird es nun größer als ursprünglich geplant. Insgesamt sollen 375 Stellplätze auf sieben Ebenen entstehen. Bislang war von nur fünf Ebenen die Rede. Die einzelnen Geschosse seien zwar niedriger, dennoch werde das Haus mit 24 Metern insgesamt zweieinhalb Meter höher als geplant, so das Bauamt. Solche Höhen sind laut Bebauungsplan eigentlich gar nicht zulässig, aber das Bauamt will die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro als Bauherr von dieser Vorgabe befreien. Zur Begründung hieß es, das Parkhaus diene auch als Lärmschutz und Abgrenzung zur S-Bahn. Auf dem sogenannten Werftdreieck zwischen der Lübecker- und der Werftstraße plant die Wiro ein neues Wohnquartier mit 700 Wohnungen. Dort sollen aber auch ein zwei Hektar großer Park, Einzelhandelsgeschäfte und Büroflächen entstehen.

