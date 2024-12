Stand: 13.12.2024 14:11 Uhr Rostock: Nach Brandanschlag Belohnung ausgesetzt

Nach den Brandanschlägen auf die Rostocker Bar "B Sieben" erhofft sich die Staatsanwaltschaft Rostock neue Hinweise. Für entscheidende Tipps, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung der Tatbeteiligten führen, hat die Behörde am Freitag eine Belohnung von 2.500 Euro ausgesetzt. Außerdem wurden im Rahmen der Ermittlungen im Umfeld des Tatortes in der Rostocker Altstadt ein Rucksack und zwei Stoffbeutel gefunden. Ob sie tatsächlich mit der Tat zusammenhängen, ist unklar. Hinweise zu den Gegenständen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Die in der queeren Szene beliebte Bar "B Sieben" wurde im September und November dieses Jahres angegriffen. Im zweiten Fall ist ein Brandschaden von etwa 110.000 Euro entstanden.

Weitere Informationen Rostock: Queere Bar "B Sieben" nach Brandanschlag ausgeräumt Einen Monat nach dem Brand sind die Aufräumarbeiten fast geschafft. Wer für den Brand verantwortlich ist, ist noch unklar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock