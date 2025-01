Stand: 13.01.2025 04:30 Uhr Rostock: Haus im Bahnhofsviertel in Flammen

Im Rostocker Bahnhofsviertel hat in der Nacht zu Montag ein leer stehendes Haus gebrannt. In dem eingeschossigen Gebäude in der Herwegstraße haben laut Feuerwehr Einrichtungsgegenstände gebrannt. Daraufhin habe auch das Dach des Hauses Feuer gefangen. 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um unter anderem mithilfe einer Drehleiter Glutnester auf dem Dach zu löschen. Minusgrade erschwerten laut Feuerwehr den Einsatz, da sich Eis am Einsatzort gebildet habe. Unklar ist, wie das Feuer ausbrechen konnte. Derzeit schließt die Polizei eine Straftat nicht aus. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

