Stand: 20.12.2024 09:22 Uhr Rostock: Gefälschte 50-Euro-Scheine im Umlauf

Zwischen Oktober und Dezember sind in Rostock insbesondere im Stadtteil Reutershagen vermehrt falsche 50-Euro-Banknoten in Geschäften, Tankstellen und bei Lieferdiensten festgestellt worden. Laut Polizei wurde inzwischen ein 23-jähriger Rostocker identifiziert, der in Verdacht steht, das Falschgeld verbreitet zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem Mann vor einer Woche mehrere Bündel gefälschter Scheine in verschiedenen Stückelungen im Gegenwert von rund 7.000 Euro gefunden. Darüber hinaus stellten die Ermittler bei dem Tatverdächtigen gefälschte Medikamentenrezepte sowie Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock