Stand: 23.09.2024 11:18 Uhr Rostock: Buttersäure-Angriff in Reutershagen

In einem Makler-Büro im Rostocker Stadtteil Reutershagen haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Buttersäure geworfen, das gab die Polizei bekannt. Verletzt wurde dabei niemand. Eine Mitarbeiterin des Büros hatte am Montagmorgen eine eingeschlagene Scheibe und einen unangenehm beißenden Geruch im Geschäft am Wiener Platz bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Rostock war mit spezieller Ausrüstung vor Ort im Einsatz, um die Buttersäure zu binden. Da diese gesundheitsgefährdend sei und zum Beispiel die Augen und Atemwege reizen kann, waren die Einsatzkräfte mit speziellen Schutzanzügen ausgestattet. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei sucht nun nach dem oder den Tätern. Der Sachschaden wird derzeit auf 1000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock