Stand: 21.01.2025 14:12 Uhr Roggentin investiert fast 70.000 Euro in Bushaltestellen

Roggentin bekommt neue Unterstände an insgesamt sechs Bushaltestellen. Das hat die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am Montagabend beschlossen. Eine weitere soll instand gesetzt werden. Das betrifft die Haltestellen am Globus, Kösterbeck West und den Haltepunkt Kösterbecker Straße. Das ist laut der Gemeinde notwendig, weil seit der Einführung der RSAG-Linie 24 mehr Menschen Busse nutzen würden. Roggentin investiert dafür rund 68.000 Euro.

