Rettungsstelle des Landkreises Rostock soll umziehen

Die Räume der Rettungsleitstelle in der kreiseigenen Immobilie Am Kamp in Bad Doberan seien zu klein und schadstoffbelastet, hieß es auf NDR-Anfrage. Nach dem Willen von Landrat Constien sollte die Leitstelle deshalb nach Güstrow umziehen, doch der Kreistag stimmte dagegen. Im Mai verkündeten der stellvertretende Landrat Meyer und Bad Doberans Bürgermeister Arenz, dass die Leitstelle innerhalb von Bad Doberan umziehe. Dafür sollen am Stadtrand Räume angemietet werden, die aktuell noch von einem Fitnessstudio genutzt werden. Der Mietvertrag ist bislang noch nicht unterschrieben. Das hatte zuletzt Gerüchte befeuert, dass sich die Pläne des Kreises geändert haben könnten. Dem widerspricht der Landkreis. Der Umzug sei weiterhin für 2026 geplant. Für Neuanschaffungen bestehe allerdings ein zusätzlicher Finanzbedarf von rund 1,5 Millionen Euro.

