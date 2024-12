Stand: 11.12.2024 07:33 Uhr Radfahrer in Rostock schwer verletzt

Bei dem Unfall am Dienstag in der Rostocker Südstadt geriet der Radfahrer nach Informationen der Polizei unter das Auto und wurde dort eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn bergen, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche war unmittelbar nach seiner Rettung kurzzeitig nicht ansprechbar und erlitt nach Angaben der Rettungskräfte mehrere Knochenbrüche. Kurz darauf war er wieder bei Bewußtsein. Ein 66 Jahre alter Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen an einer Kreuzung offenbar übersehen. Die DEKRA und das Kriminalkommissariat Rostock ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.12.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock