Stand: 05.09.2024 15:15 Uhr Poller gegen Verkehrschaos in Rostocker Rennbahnallee

Nach einer Vollsperrung in der Rostocker Rennbahnallee nehmen viele Autos den Weg über das Wohngebiet am Rostocker Funkturm. Fünfmal so viele Autos wie üblich nutzen dort derzeit täglich die Straße am Richtfunkturm im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide. Das ergab eine Messung des Kommunalen Ordnungsdienstes. Statt die ausgeschilderte Umleitung über das Hansaviertel zu nehmen, würden viele Fahrzeuge den kürzeren Weg über das Wohngebiet nehmen. "Die Anwohnerinnen und Anwohner kritisieren zu Recht diese angespannte Lage. Ich bin froh, dass die Kollegen vom Tiefbauamt mit der Verkehrsbehörde schnell eine klare und effektive Lösung entwickelt haben“, so Ute Fischer-Gäde, Senatorin für Stadtentwicklung, Bau, Klimaschutz und Mobilität. Die Lösung: Poller sollen im Wohngebiet ein hohes Verkehrsaufkommen verhindern. Wann und wo genau diese stehen sollen, steht noch nicht fest. Sie sollen in jedem Falle so stehen, dass Anwohner auf ihre Grundstücke kommen, so ein Sprecher der Hansestadt.

