Stand: 07.10.2024 14:06 Uhr Polizei stellt Tatverdächtigen nach Körperverletzung in Rostock

In der Rostocker Innenstadt ist es bereits am Sonnabendnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Ein 25-jähriger Afghane soll nach bisherigen Erkenntnissen einen 16-jährigen Syrer verletzt haben. Das Opfer erlitt oberflächliche Schnittwunden. In diesem Zusammenhang existieren bereits Bilder von Personen in den sozialen Medien. Eine Polizeisprecherin weist darauf hin, dass die Verbreitung von Bildern ohne Erlaubnis strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Einen ähnlichen Fall gab es bereits am Freitagabend in Güstrow (Landkreis Rostock). Dort soll ein 21-jähriger Afghane einen 16-jährigen Syrer angegriffen haben. Zur Tatzeit soll der Mann einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille gehabt haben. Ob bei dem Vorfall ebenfalls ein Messer im Spiel war, ermittelt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.10.2024 | 16:30 Uhr

