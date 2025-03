Stand: 04.03.2025 10:50 Uhr Planungen für Raumentwicklung Region Rostock verzögern sich

Mitte März sollte auf einer Tagung die überarbeitete Fassung des Planungsverbandes in Rostock vorgelegt werden. Doch nach der Veröffentlichung eines ersten Entwurfes für die Region Rostock seien mehr als 1000 qualifizierte Bürgeranfragen eingegangen, so der Leiter des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Michael Fengler. Diese müssten jetzt in zweiten Entwurf eingearbeitet werden. Danach werde die Öffentlichkeit erneut beteiligt. Voraussichtlich werde der überarbeitete Entwurf im September vorliegen und spätestens bis Ende 2026 verabschiedet werden. Der Zeitplan sei eng, so Fengler. Aber die große Anzahl der Bürgeranfragen mache die Verlängerung erforderlich. Ein Schwerpunkt sei unter anderem die Ausweisung von Windenergie-Vorranggebieten. So gebe es zum Beispiel viele Vorbehalte gegen Windräder auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik. Das Raumentwicklungsprogramm legt unter anderem fest, wo bis 2035 Gewerbeflächen, Straßen, Wohngebiete oder Flächen für Windräder in der Region entstehen können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock