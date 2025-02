Stand: 14.02.2025 15:43 Uhr Ostseestadion in engerer Auswahl des DFB für Fußball-EM 2029

Das Ostseestadion in Rostock könnte eine der Spielstätten der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 werden. Das Stadion des FC Hansa Rostock gehört als eines von elf Stadien zur engeren Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Voraussichtlich im Juni reduziert der DFB die Anzahl der Austragungsorte dann auf acht. Neben Deutschland haben sich unter anderem auch Italien, Polen und Dänemark um die Ausrichtung der Europameisterschaft beworben. Die UEFA entscheidet im Dezember, in welchem Land die EM ausgetragen wird. Im Sommer 2029 treten dann 16 Teams um den Titel an.

