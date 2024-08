Stand: 09.08.2024 15:42 Uhr Naturbad Tessin: 20 Kinder legen Schwimmprüfung in Ferien ab

Vom Seepferdchen bis zum Goldabzeichen - in diesem Jahr dürfen sich im Naturbad in Tessin (Landkreis Rostock) 20 Kinder über ihre erfolgreich abgelegten Schwimmprüfungen freuen. Mit dem Angebot in der Ferienzeit ergänzt der Kreissportbund seit zehn Jahren das bestehende Angebot. Und das würde gut angekommen, sagt der Vorstandsvorsitzende Matthias Drese. "Die Schulen decken zwar Einiges ab, aber manche Kinder haben ja auch in der Schule Schwierigkeiten etwas zu lernen." Deshalb sei es für viele wichtig bereits in der Ferienzeit schwimmen zu lernen, bevor der Schwimmunterricht in der Schule beginnt. "Wir sind eigentlich immer ausgebucht", betont Drese. Ein Problem gebe es aber mit Ehrenamtlichen. Um das Angebot von Jahr zu Jahr ausbauen zu können, fehle es noch an freiwilligen Helfern. "Da sind wir aber auf einem guten Weg", so Drese.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock