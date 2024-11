Stand: 18.11.2024 17:35 Uhr Mann belästigt Frau in Rostocker S-Bahn am Haltepunkt Evershagen

In einer S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof Richtung Warnemünde soll ein Mann eine Frau sexuell belästigt haben, so die Polizei. Nach Angaben des 18-jährigen Opfers habe der Mann sie durch die Sitzgruppe hinter ihr am Gesäß berührt. Sie habe den Sitzplatz gewechselt, woraufhin ihr der indischstämmige Tatverdächtigte folgte. Am Haltepunkt Evershagen stieg die junge Frau aus. Auch der Mann verließ die S-Bahn, entfernte sich aber in unbekannte Richtung. Die Frau rief die Polizei. Diese fahndete nach dem Mann und wertete Videos aus. Am Hauptbahnhof konnten die Beamten ihn schließlich stellen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,86 Promille. Mit richterlicher Bestätigung kam er über Nacht in den Zentralgewahrsam. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.11.2024 | 18:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock