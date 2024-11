Stand: 08.11.2024 13:26 Uhr Lange Haftstrafen wegen unversteuertem Kraftstoffhandel

In Rostock sind am Donnerstag zwei Männer wegen Steuerhinterziehung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der frühere Geschäftsführer einer Rostocker Ölfirma muss acht Jahre ins Gefängnis, sein damaliger Prokurist wegen Beihilfe für dreieinhalb Jahre. Nach Angaben des Landgerichtes hatten die Männer zwischen 2012 und 2014 große Mengen Diesel-Kraftstoff an zehn polnische Schein-Firmen verkauft. Da diese Unternehmen in Polen keine Umsatzsteuer abgeführt haben, wäre die Rostocker Firma verpflichtet gewesen Steuern in Deutschland zu zahlen. Laut Landgericht ist daher ein Schaden von mehr als 20 Millionen Euro entstanden. Eigentlich fielen die Haftstrafen für den deutsch-polnischen und den deutschen Angeklagten noch jeweils sechs Monate höher aus. Wegen des zwei Jahre andauernden Prozesses wurden die Strafen aber reduziert. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

