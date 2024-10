Stand: 19.10.2024 06:21 Uhr Laage will mehr Parkplätze für Anwohner schaffen

In der Innenstadt von Laage (Landkreis Rostock) mangelt es an zeitlich unbeschränkten Parkplätzen. Auch Anwohnerinnen und Anwohner dürfen oft nur ein bis zwei Stunden parken. Das will die Stadtvertretung nun ändern und speziell gekennzeichnete Anwohnerparkplätze einrichten. Die soll es künftig auch in der Marktstraße geben, wo es bislang gar keine Parkplätze gibt. Das bedeute allerdings, dass einige Gehwege zu eng für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen sind und die Straßenseite gewechselt werden muss, so die Verwaltung. In einer Bürgerversammlung hatten sich die Anwohner dennoch dafür ausgesprochen. Das Verkehrsamt des Landkreises muss den Plänen noch zustimmen.

