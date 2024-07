Stand: 11.07.2024 22:22 Uhr Kühlungsborn: Peter Menzel zum neuen Bürgervorsteher gewählt

Die Stadtvertretung im Ostseebad Kühlungsborn wird in den kommenden fünf Jahren von Peter Menzel (Initiative Zukunft) geleitet. Das haben die Stadtvertreterinnen und -Vertreter auf ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend entschieden. Bei der Wahl des Bürgervorstehers gab es einen Gleichstand: Jeweils neun Stimmen für Peter Menzel und Uwe Ziesig (Einzelbewerber). Das hätte eine Entscheidung durch ein Los bedeutet, allerdings zog Uwe Ziesig in diesem Moment zurück.

Als erste Stellvertreterin des Bürgervorstehers wählten die Stadtvertreterinnen und -Vertreter Anne-Kathleen Jacob von der Kühlungsborner Liste. Die Wahl eines zweiten Stellvertreters wurde auf die nächste Sitzung vertagt, da der AfD-Politiker Volker Spengler bei der Wahl durchfiel. Er erhielt in einer geheimen Wahl sieben Ja- und acht Nein-Stimmen. In der Stadtvertretung haben die Fraktionen Kühlungborner Liste und die CDU mit jeweils fünf Sitzen die meisten Stimmen. Danach folgt die Fraktion HGV-Tourismus/SPD/Ziesig mit vier Sitzen. Jeweils zwei Sitze haben die Fraktionen AfD/Kühlungsborner Stimme, die Initiative Zukunft sowie die UWG.

