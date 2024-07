Stand: 22.07.2024 21:17 Uhr Kröpelin: Bahnhofsgebäude wird saniert und umgebaut

Die Stadtvertreterinnen und -Vertreter in Kröpelin (Landkreis Rostock) haben Aufträge an Firmen aus der Region vergeben, die das ehemalige Bahnhofsgebäude sanieren und umbauen werden. Insgesamt betragen die beschlossenen Investitionen mehr als 1,1 Millionen Euro. Unter anderem ist eine Komplettsanierung der Heizungsanlage, aller Elektroinstallationen sowie der sanitären Anlagen notwendig. In das Gebäude soll eine Schaubäckerei einziehen, voraussichtlich im April 2025. Zudem ist eine Touristeninformation in Planung und einige Räumen an den Gleisen sollen als Büros vermietet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock