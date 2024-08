Stand: 26.08.2024 17:03 Uhr Krakow am See: Rathaus öffnet teilweise nach Wasserschaden

Nachdem ein Wasserschaden vor einem Monat für hohe Schäden im Rathaus von Krakow am See (Landkreis Rostock) gesorgt hat, kann die Amtsverwaltung nun zumindest teilweise wieder dort arbeiten. Von der kommenden Woche an gibt es an Dienstagen und Donnerstagen die Möglichkeit, Anliegen persönlich zu besprechen. Wie die leitende Verwaltungsbeamtin Steffi Lucht NDR 1 Radio MV sagte, können dafür zwei Büroräume im Erdgeschoss wieder in Betrieb genommen werden. Das ermögliche einen eingeschränkten Betrieb des Einwohnermeldeamtes, des Standesamtes, der Wohngeldstelle und der Kasse. Die Verwaltung bittet um vorherige Terminvereinbarungen und weist daruf hin, dass das Rathaus nur über den Eingang direkt am Markt betreten werden kann.

Aufwendige Sanierung nötig

Vor einem Monat war im Rathaus von Krakow am See Wasser aus einem verschlissenen Auslaufventil im Dachgeschoss gelaufen. Die darunter liegenden Büros wurden teils stark beschädigt. Eine aufmerksame Bürgerin hatte bemerkt, dass Wassermengen aus dem Gebäude liefen. Durch ihren Hinweis konnten Einsatzkräfte den Schaden begrenzen. Das Rathaus muss aufwendig saniert werden, das kann laut Steffi Lucht ein ganzes Jahr dauern. Wie teuer der Schaden insgesamt wird, sei noch unklar.

