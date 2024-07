Stand: 25.07.2024 12:07 Uhr Kostenlose Vorträge am Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) lässt die Vortragsreihe "Warnemünder Abende" wieder aufleben. Ziel sei es, komplexe Themen für Einheimische und Touristen aufzubereiten und so zum Verständnis für das Meer vor unserer Haustür beizutragen, sagt der Institutsdirektor Oliver Zielinski. Er selbst macht den Anfang mit einem Vortrag über Meeresverdunklung: ein Thema, das die medienkritische Nicht-Regierungsorganisation "Initiative Nachrichtenaufklärung" zur bedeutendsten "vergessenen Nachricht" des vergangenen Jahres gekürt hat. Es geht darum, wie das Wasser durch menschliche Aktivitäten immer trüber wird - eine Gefahr für Meeresbewohner bei der Nahrungssuche. In den kommenden Wochen stehen unter anderem gefährliche Vibrionen im Meerwasser, der Klimawandel im Ostseeraum, Artenvielfalt, Mikroplastik und versenkte Weltkriegs-Munition im Fokus. Die Vortragsreihe geht bis Mitte September. Die Vorträge sind kostenlos und finden immer donnerstags um 18:30 Uhr direkt beim IOW in Warnemünde statt.

