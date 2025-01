Stand: 02.01.2025 06:56 Uhr Kinder setzen in Rostock-Dierkow Keller in Brand

Am Neujahrsabend haben drei Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren ein Kellerabteil im Rostock-Dierkow angezündet. Ihren Eltern gegenüber hätten die Kinder angegeben, mit einem Feuerzeug gespielt zu haben, so die Polizei. Dabei sei der Holzverschlag des Kellers versehentlich in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Hausflur, die es der Feuerwehr unmöglich machte, die Bewohner aus dem Haus bringen. Per Lautsprecher forderte sie die Anwohner auf, die Fenster geschlossen zu halten und sich, wenn nötig, auf die Balkone zu begeben. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Ein Säugling kam vorsorglich in die Rostocker Kinderklinik. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt und können weiterhin in ihren Wohnungen bleiben. Der Kellerbereich ist vorerst nicht nutzbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Auch Brand in Bad Doberan

Auch in Bad Doberan gab es am Neujahrstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Wohnzimmerschrank Feuer. Sechs Personen mussten aus dem Haus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Da ein Fremdverschulden möglich ist, versiegelten die Beamten das Wohnzimmer vorläufig.

