Stand: 10.01.2025 15:25 Uhr In der Region Rostock werden wieder Tannenbäume verbrannt

Vielerorts im Landkreis Rostock werden nach Weihnachten die Tannenbäume festlich verbrannt. Am zweiten Januarwochenende beispielsweise schon am Freitag in Mönchhagen. Am Samstag sind dann die meisten Feuer geplant. Die ersten werden in Pölchow und Sarmstorf entzündet, dann geht es weiter in Liessow, Bad Doberan, Bützow und Blankenhagen. In Teterow startet am Sonnabendnachmittag sogar ein gemeinsamer Fackelzug am Marktplatz. Kurz danach wird das Feuer auf dem Festplatz entzündet. In der Woche darauf sind auch noch mehrere Veranstaltungen geplant: Zum Beispiel am 18. Januar in Lalendorf, Kuchelmiß, Diekhof und Krakow. Die Tradition den Tannenbaum nach Weihnachten zu verbrennen, stammt ursprünglich aus Schweden, wo sie auch als Knutfest bekannt ist.

