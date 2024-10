Stand: 15.10.2024 17:26 Uhr Hochhäuser in Rostock: Bürger sollen Zukunft mitgestalten

Die Stadt Rostock entwickelt ein Hochhausleitbild. Dieses soll in Zukunft zur Orientierung dienen, wenn es darum geht, Hochhäuser zu bauen. Bei der Entwicklung sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt helfen. In einer zweiten Online-Befragung können sie ihre Ideen und Anregungen noch bis zum 01. November einbringen. Bei einer ersten Umfrage Anfang des Jahres zeigten sich 85 Prozent der Befragten aufgeschlossen gegenüber neuen Hochhäusern. Die wichtigsten Kriterien beim Neubau: Stadtgrün, Räume für nachbarschaftliche Begegnungen und der Standort. Seitens der Stadt heißt es, künftige Hochhäuser sollen sowohl architektonisch ansprechend als auch zukunftsfähig sein und sich harmonisch in die Stadtsilhouette einfügen. Dabei würden unter anderem Aspekte wie soziale Durchmischung, Ökologie, Windkomfort und Denkmalpflege berücksichtigt werden. Das Leitbild soll Anfang 2025 fertig sein.

