Güstrow: 30.000 Euro für vorgeschlagene Projekte der Bürger

Der Hauptausschuss der Stadt Güstrow (Landkreis Rostock) hat auf seiner vergangenen Sitzung entschieden, wofür die Mittel des Bürgerhaushaltes genutzt werden. 30.000 Euro standen zur Verfügung. Die Bürgerinnen und Bürger hatten zuvor mehr als 30 Vorschläge eingereicht. Sieben Projekte davon sollen zeitnah umgesetzt werden. Unter anderem bekommt die Beachvolleyballanlage am Klubhaus am Inselsee für rund 3.000 Euro neuen Sand und neue Pfosten. Die Sport- und Kongresshalle erhält für etwa 9.500 Euro einen neuen Beamer und für ebenfalls 9.500 Euro wird der Spielplatz am Suckower Platz um ein Spielhaus mit Rutsche erweitert.

