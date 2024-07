Stand: 31.07.2024 16:48 Uhr Geldsorgen: Gutsanlage Thuenengut Tellow vor dem Verkauf?

Dem Thünengut in Tellow (Landkreis Rostock) droht der Verkauf. Der stellvertretende Landrat im Landkreis Rostock, Stephan Meyer (CDU), hat in der Landeshauptstadt Schwerin um Geld von Bund und Land für die historische Anlage geworben. Tellow gilt als die Wiege der nachhaltigen Agrarwirtschaft. Anfang des 19. Jahrhunderts war das Gut Wirkungsstätte des Agrarökonomen Johann Heinrich von Thünen. Die landwirtschaftlichen Flächen rund um die Gutsanalage gehören heute dem Land. Die Gebäude sind im Besitz des Landkreises Rostock. Dort war seit 1972 ein Museum untergebracht. Es ist seit Jahren geschlossen. Im Mai hatten Land und Bund eine Vereinbarung zum Erhalt der denkmalgeschützten Anlage aufgekündigt. Um das Gut zu erhalten, benötige der Landkreis nun rund 40 Millionen Euro, so Stephan Meyer. Andernfalls müsse der Kreistag über den Verkauf der Gutsanlage entscheiden. Landwirtschaftsminister Backhaus kontert auf NDR Nachfrage: Er sehe den Landkreis in der Pflicht, Ideen für eine wirtschaftliche Nutzung der Anlage zu entwickeln. Seine Unterstützung dabei hat der Minister zugesagt.

