Für einen Euro: Traditionskutter in Warnemünde zum Verkauf

Der knallrote Fischkutter "Pasewalk" hat jahrzehntelang zum Bild am Alten Strom in Warnemünde gehört. Nun liegt das Traditionsschiff im Fischereihafen Bramow auf dem Trockenen. Sein Besitzer, der Warnemünder Fischkutterverein "Jugend zur See", will ihn nun für einen symbolischen Euro verkaufen. Als Grund nannte der Vereinsvorsitzende Norbert Ripka zu hohe Kosten für die immer wieder notwendige Klassifizierung des mehr als 70 Jahre alten Kutters. Das 17 Meter lange und 5,60 Meter breite Traditionsschiff stach 1950 von der VEB Boddenwerft Damgarten aus erstmals in See. Nach der Wende übernahm der gemeinnützige Verein den Kutter. Sein Ziel ist es, die geschichtliche und natürliche Verbundenheit zu dem alten Fischereistandort Warnemünde und zur Ostsee zu dokumentieren sowie maritime Traditionen zu pflegen. Die "Pasewalk" ging auf Freizeit-Piratenfahrten für Kinder und Jugendliche.

