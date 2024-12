Stand: 17.12.2024 16:05 Uhr Flughafen Laage: Neue Linien nach Österreich und in die Schweiz

Im kommenden Jahr sind wieder Flüge von Laage (Landkreis Rostock) nach Österreich und in die Schweiz geplant. Ab Mitte Mai startet jeweils sonntags über den Reiseveranstalter Eurotours je ein Charterflug von Wien als auch von Zürich. Beide Maschinen fliegen im Anschluss wieder nach Wien und Zürich zurück. Die Strecke Österreich-Laage wird bis Oktober, die Strecke in die Schweiz bis September eingerichtet. Schon 2017 hatte die Fluggesellschaft Germania diese Strecken bedient. Laut Flughafenbetreiber Zeitfracht werden Wien und Zürich voraussichtlich die einzigen Ziele sein, die im kommenden Sommer von Laage aus regelmäßig angeflogen werden. Die Fluggesellschaften Condor und Corendon hatte bereits bekannt gegeben, dass sie den Regionalflughafen mit ihren Ferienfliegern nach Mallorca, Griechenland, Ägypten und in die Türkei in der Sommersaison nicht ansteuern werden. Noch bis April sind Flüge von Laage nach Antalya möglich.

