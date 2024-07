Stand: 09.07.2024 07:13 Uhr Bützow: Neue Stadtvertretung wählt Präsidentin

Die Stadtvertreter von Bützow sind am Montagabend zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen und haben die Weichen für die Arbeit in den kommenden fünf Jahren gestellt. Auf der konstituierenden Sitzung wählten die 19 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter Gudrun Radziwolek (BWG) zur neuen Präsidentin. Sie folgt auf Heike Rahn (BWG), die das Ehrenamt in den vergangenen Jahren ausübte und nicht erneut zur Wahl am 9. Juni angetreten war. Als ersten Vertreter bestimmten die Abgeordneten Karsten Thiemann (CDU).

Nur 19 statt 21 Abgeordnete

Außerdem entschieden sie sich für Frank Endjer als ersten Vertreter des parteilosen Bürgermeister Christian Grüschow. Endjer, der sich damit 1. Stadtrat nennen darf, arbeitet als Fachbereichsleiter für das Amt Bützow-Land. Die Bützower Stadtvertretung besteht in der aktuellen Legislaturperiode nur aus 19 Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern. Eigentlich wurden 21 Sitze vergeben. Vier davon holte die AfD. Weil sie aber nur zwei Kandidaten für die Wahl aufgestellt hatte, bleiben die beiden weiteren Sitze, die der Partei nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen eigentlich zustehen, aber leer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock